Число погибших при падении автобуса в ущелье в Гватемале превысило 50 человек - ОБНОВЛЕНО

Число погибших при падении автобуса с моста в ущелье в Гватемале достигло 51 человека.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя пожарной службы города.

По данным агентства, спасателями были извлечены из воды тела 36 мужчин и 15 женщин.

Отмечается, что президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил трехдневный национальный траур и направил на место происшествия армию и сотрудников агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий для оказания помощи.

20:40

В Гватемале автобус съехал с моста в овраг, в результате чего погиб 31 человек, еще несколько были ранены.

Как передает Le Figaro, автобус с 75 пассажирами упал с моста Пуэнте Белис в овраг у северного въезда в город Гватемала. На снимках, опубликованных пожарной службой в соцсетях, видно, что транспортное средство было частично погружено в воду.

Мэр Гватемалы (столица одноименной страны - ред.) Рикардо Киньонес сообщил, что на место происшествия были направлены экстренные службы, а дорожная полиция работает над созданием альтернативных маршрутов в пострадавшем районе.

«На данный момент из автобуса извлечено 31 тело, и мы пытаемся спасти других людей, оказавшихся в ловушке», - сообщил представитель муниципальной пожарной службы Майнор Руано.