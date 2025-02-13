Определились победители третьего дня чемпионата Азербайджана по борьбе

В Олимпийском спортивном комплексе Абшерон проходит чемпионат Азербайджана U-20 по вольной и греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, определились победители третьего дня соревнований по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг.

Эльвин Ибадов (55 кг), Турал Ахмедов (63 кг), Сеймур Гасымов (72 кг), Джавидан Нахметов (82 кг) и Саид Пашаев (97 кг) стали победителями.

Отметим, что соревнования завершатся завтра.