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В Германии проводится расследование в отношении Романа Абрамовича

First News Media17:00 - Сегодня
В Германии проводится расследование в отношении Романа Абрамовича

Российский миллиардер Роман Абрамович привлек внимание прокуратуры ФРГ.

Бизнесмена заподозрили в уклонении от санкций, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По данным издания, мишенью следователей стали вилла в Гармиш-Партенкирхене, два Bugatti, Mercedes и Lamborghini Абрамовича. Его имущество в Баден-Вюртемберге было заморожено несколько месяцев назад.

Стоимость автомобилей, которые хранятся в специализированной компании по продаже старинных и спортивных автомобилей в Оберзульме оценивается в несколько миллионов евро.

Помимо машин, сотрудники Федерального управления уголовной полиции и Центрального управления по обеспечению соблюдения санкций в Гармиш-Партенкирхене обыскали виллу Абрамовича и конфисковали несколько произведений искусства «в качестве доказательств».

Местные жители отмечают, что предположительно «время от времени» видели на вилле в альпийском городе Абрамовича, его родных и других гостей из России. Прокуратура подозревает, что контроль над особняком продолжает удерживать находящийся под санкциями бизнесмен. Но по словам адвоката миллиардера, это не так.

Если прокуратура докажет, что Абрамович действительно нарушил закон, обязывающих отчитываться об активах, ему может грозить наказание в виде тюремного заключения на срок до 1 года или штраф.

Источник: Lenta.ru

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