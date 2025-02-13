В Баку продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

13 февраля продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям УК АР за пытки, наемничество, нарушение законов терроризм, финансирование терроризма и др. статьям.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде, расположенном в Бакинском судебном комплексе, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик, а также адвокаты.

В судебном заседании приняли участие потерпевшие, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, а также руководитель аппарата Кабинета министров Азербайджана Руфат Мамедов.

В начале заседания Рубен Варданян и его адвокат Авраам Берман попросили суд создать условия для конфиденциальной встречи. Суд удовлетворил ходатайство и объявил перерыв для конфиденциальной встречи.

После перерыва Варданян заявил, что отказывается от назначенного государством защитника Азера Магеррамова и что теперь его будет защищать адвокат по договору Авраам Берманом.

Сторона обвинения и представитель потерпевших (Руфат Мамедов) не возражали против ходатайства.

Суд, совещаясь на месте, удовлетворил ходатайство.

Затем заседание продолжилось оглашением прокурорами, поддерживающими государственное обвинение, резолютивной части обвинительного акта.

На судебном заседании были оглашены эпизоды обвинительного акта, касающиеся ущерба, нанесенного оборонному арсеналу азербайджанской армии, экологии и природе Азербайджана в ходе войны, проводимой Арменией и преступным сообществом под непосредственным руководством и участием должностных лиц государственных органов Армении, вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, материальной, технической поддержки и поддержки личным составом, централизованного управления и строгого контроля, а также при руководстве и прямом и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэле, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других, о минировании суверенных территорий Азербайджана, находящихся под оккупацией, конкретные обвинения, предъявленные Рубену Варданяну, а также число убитых и покушений на убийство гражданских лиц и военнослужащих.

Помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли предоставил информацию о числе убитых и покушениях на убийство гражданских лиц и военнослужащих, а также об ущербе, нанесенном оборонному арсеналу азербайджанской армии, экологии и природе Азербайджана преступной организацией в ходе агрессивной войны со стороны Армении.

Было отмечено, что с конца 1980-х годов и до 20 сентября 2023 года экологии и природе на оккупированных территориях Азербайджана был нанесен материальный ущерб на сумму свыше 13,4 млрд манатов в результате уничтожения деревьев, кустарников и другой растительности, загрязнения водных источников, водоемов и водохранилищ, а также разрушения сельскохозяйственных угодий.

В 1988-2024гг всего было преднамеренно убито 18 351 человек, из них 3053 гражданских лица, 15 298 военнослужащих, 17 607 мужчин, 744 женщины, из них 401 ребенок, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 55 177 лицам, из них 3 710 гражданским лицам, 51 467 военнослужащим, 54 103 мужчинам, 1074 женщинам, из них 457 детям.

В период агрессивной войны, развязанной против Азербайджана был преднамеренно нанесен материальный ущерб оборонному арсеналу азербайджанской армии на сумму свыше 908 млн манатов путем уничтожения, приведения в негодность и захвата военного имущества.

Затем начальник отдела по поддержке государственного обвинения генеральной прокуратуры Насир Байрамов объявил конкретные обвинения, выдвинутые против Рубена Варданяна.

Согласно обвинительному акту, Рубен Варданян в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов государства с территории Армении в направлении Лачынского района и поселился на территории Карабахского экономического района Азербайджана, где временно размещались российские миротворцы.