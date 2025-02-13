Президент Международной федерации дзюдо поблагодарил Азербайджан

Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер выразил благодарность Азербайджану.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил директор по образованию и тренировочному процессу IJF Мохамед Мериджа на церемонии жеребьевки предстоящего в Баку турнира «Большой шлем».

От имени руководителя федерации он выразил глубокую благодарность Федерации дзюдо Азербайджана и организаторам турнира за это грандиозное мероприятие: «Большой шлем» - это не только престижный турнир, но и праздник командного духа, дружбы и мирового сообщества дзюдо. Это престижное соревнование объединяет дзюдоистов из различных стран мира, позволяя им общаться друг с другом и обмениваться опытом».

Отметим, что на турнире «Большой шлем», который пройдет в Национальной гимнастической арене 14-16 февраля, за медали поборются 258 дзюдоистов из 36 стран.