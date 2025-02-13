В Азербайджане разработана стратегия налоговой службы

Разработана Стратегия Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана, рассчитанная на 2025-2028 гг.

Об этом говорится в сообщении ГНС.

Стратегия включает 4 основных направления, которые соответствуют миссии и стратегическому видению Государственной налоговой службы: «формирование сильного человеческого капитала», «поощрение принципа добровольной уплаты налогов», «борьба с уклонением от уплаты налогов», «развитие устойчивости».

Реализация стратегии приведет к тому, что налоговая система станет более доступной и будет содействовать формированию благоприятной налоговой среды. Видение будущего налоговой службы основано на построении надежной, современной налоговой экосистемы, основанной на добровольном соблюдении.

Отметим, что стратегия разработана исходя из необходимости формирования и систематизации налоговых реформ на основе единой концепции с целью поддержки устойчивого экономического роста в Азербайджане, совершенствования бизнес-среды и стимулирования предпринимательской деятельности, а также с учетом задач, поставленных перед налоговыми органами в «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 гг.».