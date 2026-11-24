24 ноября министр финансов, сопредседатель Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Монтенегро Сахиль Бабаев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с Премьер-министром Монтенегро Милойко Спаичем.

Как сообщили в Министерстве финансов, на встрече были обсуждены укрепление отношений стратегического партнерства между двумя странами, реализация совместных проектов, взаимные инвестиционные возможности и дальнейшие перспективы сотрудничества.

С. Бабаев отметил, что отношения между Азербайджаном и Монтенегро развиваются на основе взаимного уважения, доверия и общих интересов. По его словам, подписанная в марте 2013 года «Декларация о дружественных отношениях и партнерстве» составляет прочный фундамент двусторонних связей.

Он подчеркнул роль Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в углублении экономических связей. Проведение 4-го заседания комиссии в Баку в будущем году станет важной платформой с точки зрения определения приоритетных направлений сотрудничества.

Министр сказал, что, несмотря на высокий уровень двусторонних политических отношений, нынешний товарооборот не в полной мере отражает экономический потенциал. В связи с этим подчеркивалась важность интенсификации связей между бизнес-кругами, поощрения взаимных деловых инициатив, а также расширения сотрудничества в туристической, инвестиционной, инфраструктурной и энергетической сферах.

Говоря об инвестиционном сотрудничестве, С. Бабаев отметил проект «Портонови» в качестве успешного примера в этой области. Подчеркнув важность обеспечения благоприятного инвестиционного климата, он добавил, что Азербайджан заинтересован в изучении новых инвестиционных возможностей в туризме, инфраструктуре и других стратегических сферах Монтенегро.

На встрече также были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в энергетической и инфраструктурной сферах. Стороны рассмотрели роль Азербайджана в обеспечении региональной энергетической безопасности и диверсификации маршрутов энергоснабжения, участие Монтенегро в заседаниях Консультативного совета по Южному газовому коридору, а также перспективы проекта Ионическо-Адриатического трубопровода.

Наряду с этим, в центре внимания находились вопросы развития связей и расширения обмена опытом между министерствами финансов двух стран. Помимо управления государственными финансами, фискальной политикой, бюджетным планированием и цифровой трансформацией, были обсуждены возможности сотрудничества на экспертном уровне в сферах управления фискальными рисками, повышения эффективности и прозрачности государственных расходов.

Стороны также рассмотрели перспективы совершенствования двусторонней договорно-правовой базы и расширения сотрудничества в налоговой сфере. В этом контексте подчеркивалась важность пересмотра подписанной в марте 2013 года «Конвенции между Правительством Азербайджанской Республикой и Правительством Монтенегро об устранении двойного налогообложения в отношении подоходного и имущественного налогов и предотвращении уклонения от налогов» и продолжения экспертных консультаций в этом направлении.

В свою очередь, М. Спаич, сказав, что в Монтенегро придают большое значение развитию связей с Азербайджаном, подчеркнул наличие широких возможностей для расширения сотрудничества в инвестиционной, туристической, инфраструктурной и энергетической сферах.

Отметив, что проекты, реализуемые азербайджанскими инвесторами в Монтенегро, вносят важный вклад в экономику страны, Премьер-министр выразил заинтересованность в реализации новых инвестиционных инициатив и совместных проектов.

В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями по направлениям расширения сотрудничества в области туризма, транспорта и разминирования.