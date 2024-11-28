Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 29 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах полуострова возможны ливни. К вечеру дожди постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 7-9° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 мм рт. ст. до 770 мм рт. ст. Относительная влажность составит 80-85%.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. В отдельных местах могут быть ливни, а в горных районах возможен снег. Местами будет туман. Умеренный западный ветер ночью и утром в некоторых районах может усиливаться.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем 8-12° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорных районах 8-13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.