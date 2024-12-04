Эмин Амруллаев: Привлечение 5-летних детей к школьной подготовке – одно из лучших достижений министерства

Одним из лучших достижений министерства является привлечение 5-летних детей к школьной подготовке.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на II Международной конференции «Новый взгляд на качество дошкольного образования», пишет АПА.

Амруллаев отметил, что 8-9 из 10 детей посещают годовые подготовительные группы перед школой. Он подчеркнул, что результаты реформ в системе образования становятся видимыми только через 10-15 лет, а полные экономические последствия проявляются через 25 лет и более. По его словам, изменения в образовании требуют времени, и общество может не заметить немедленных результатов, но их точно увидит в будущем.

Министр также обозначил следующую задачу — расширить охват дошкольной подготовки, включив детей младшего возраста — 3-4 лет. «Сейчас программа охватывает детей 5-6 лет, но цель состоит в снижении этого возраста до 3-4 лет», - сказал он.