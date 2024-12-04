Дорожная полиция призвала пешеходов к ответственности

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам с предупреждением в связи с погодными условиями в осенне-зимний период, которые создают дополнительные трудности на дорогах.

«Быстрое наступление темноты и скользкие дороги из-за осадков повышают риск наезда на пешеходов, что увеличивает количество дорожно-транспортных происшествий.

За последние три дня, сопровождавшиеся дождем, произошло семь таких инцидентов, в которых погибли четыре человека и еще четверо получили травмы. Большинство этих аварий случилось в темное время суток.

Основной проблемой остается невнимательность самих пешеходов, которые не учитывают погодные условия и часто пересекают дорогу в неположенных местах или внезапно выходят на проезжую часть. Даже в тех местах, где есть тротуары и пешеходные переходы, пешеходы иногда игнорируют их, что приводит к несчастным случаям.

Главное управление призывает пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными к своей жизни и здоровью, особенно в условиях нестабильной погоды», - говорится в заявлении.