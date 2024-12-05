В Баку женщина оскорбительно записала мужчину в Getcontact и попала в суд

Против жительницы Баку Фахрии Шарифовой (имя и фамилия изменены), 1991 года рождения, было подано заявление в суд в порядке частного обвинения.

Мужчина по имени Г.Гулиев обратился с жалобой, утверждая, что Шарифова в приложении Getcontact отметила его номер и оставила оскорбительные комментарии, пишет Qafqazinfo.

По словам истца, он приобрел премиум-статус в приложении, что позволило ему увидеть, кто и какие комментарии оставлял о нем. Гулиев собрал доказательства в виде скриншотов, где комментарии касались его лично.

В результате выяснилось, что Шарифова — бывшая жена его брата, за которым она была замужем всего 40 дней, а позже официально развелась. После этого женщина снова вышла замуж, что, по ее словам, вызвало ревность у бывших родственников, и они начали подавать жалобы против нее.

Это не первый раз, когда Шарифова была оштрафована за подобные действия: ранее она уже заплатила штраф в размере 50 манатов за оскорбительные комментарии в адрес бывших родственников. На этот раз Бинагадинский районный суд признал женщину виновной по статье 148 УК Азербайджана («Оскорбление») и назначил ей штраф в размере 1000 манатов.