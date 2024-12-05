Ильхам Алиев наградил группу лиц за вклад в распространение реалий о Западном Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении группы лиц за вклад в распространение реалий о Западном Азербайджане.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, за эффективную деятельность по защите прав коренного населения Западного Азербайджана, изгнанного с родных земель в результате проводимой Арменией против прав человека и основных свобод политики этнических чисток, а также по пропаганде созданного западными азербайджанцами на этих территориях материального и культурного наследия Фикрет Ахмедали оглу Алиев награжден орденом «Шохрат»; Диляра Багир гызы Сеидзаде и Вагиф Билас оглу Шадлинский удостоены Почетного диплома Президента Азербайджана.

Кроме того, согласно Распоряжению, Гасану Зал оглу Гасанову предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана.