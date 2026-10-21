 Инфантино поблагодарил главу АФФА за подготовку к чемпионату мира U-15 в Баку - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Инфантино поблагодарил главу АФФА за подготовку к чемпионату мира U-15 в Баку - ВИДЕО

1news Lab23:20 - 21 / 10 / 2026
Инфантино поблагодарил главу АФФА за подготовку к чемпионату мира U-15 в Баку - ВИДЕО

Баку готов принять первый в истории чемпионат мира U-15 и фестиваль ФИФА, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Турнир пройдет с 24 по 30 октября и соберет 189 команд со всего мира.

В своем обращении в социальных сетях глава ФИФА подчеркнул, что соревнования станут важным событием для мирового футбола и подтвердят, что этот вид спорта открыт для всех.

«Баку готов к старту первого в истории чемпионата мира U-15 и фестиваля ФИФА, который соберет 189 команд со всех уголков планеты. Этот исторический турнир посылает миру важный сигнал: футбол принадлежит каждому и доступен повсюду. Мы инвестируем в будущее детей и благодаря общей любви к футболу объединяем людей, дарим радость и помогаем воплощать мечты», - написал Дж. Инфантино.

Он также поблагодарил президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшана Наджафа и команду федерации за проделанную работу и преданность футболу, пожелав всем участникам турнира успехов.

В ФИФА отдельно отметили высокие темпы подготовки инфраструктуры: спортивный комплекс в Говсане, где пройдет большинство матчей чемпионата мира, был построен за 66 дней.

 


 

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