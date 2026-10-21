Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным и анонсировал продолжение диалога по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге прошли конструктивно. По его словам, стороны намерены продолжить обсуждение урегулирования конфликта в трёхстороннем формате с участием США, России и Украины.

Об этом Уиткофф сообщил в соцсети X.

Он отметил, что вместе с Джаредом Кушнером провёл встречи с представителями России, Украины и европейских стран в Осло и Санкт-Петербурге. Переговоры были направлены на продвижение мирной инициативы президента США Дональда Трампа.

По словам Уиткоффа, в Санкт-Петербурге они встретились с Путиным, чтобы развить прогресс, достигнутый на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло, обсудить основные принципы мирного урегулирования, а также поблагодарить российского лидера за освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, который смог вернуться к семье.

Спецпосланник добавил, что дальнейшие переговоры продолжатся на техническом уровне в трёхстороннем формате. Он также подчеркнул, что, несмотря на предстоящую работу, Трамп по-прежнему намерен добиться прекращения войны и заключения всеобъемлющего и прочного мира, который обеспечит безопасность и процветание будущим поколениям.