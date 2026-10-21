Иран готов возобновить переговоры с США при условии их искреннего стремления к соглашению

Иран готов вернуться к дипломатическому урегулированию разногласий с США, если Вашингтон подтвердит заинтересованность в достижении справедливого соглашения.

Об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в статье для Financial Times (FT).

По его словам, Тегеран готов вновь дать шанс дипломатии, если США представят убедительные доказательства искреннего стремления к укреплению доверия и поиску справедливого решения.

Арагчи также предупредил, что отказ Вашингтона от переговоров в пользу военных действий приведёт к ещё более серьёзному стратегическому провалу.