В эти дни в Азербайджане будет ветрено

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемыми ветреными условиями в некоторых регионах вечером 7 декабря и 8 декабря.

В Хачмазе, Хызы, Губе, Гусаре, Гобустане, Сальяне и Нефтчале в соответствии с желтым предупреждением будет дуть юго-восточный ветер с порывами скорости 13,9-20,7 м/с.

В Шабране и Сиязяне в соответствии с оранжевым предупреждением также ожидаются порывы юго-восточного ветра, со скоростью 20,8-28,4 м/с.