Из-за пыток пациента арестован руководитель реабилитационного центра
Арестован основатель и руководитель реабилитационного центра «Həyat üçün şans» Эльгиз Алханов.
Причиной его ареста стала смерть в результате пыток одного из пациентов, проходивших лечение в указанном центре, пишет Qafqazinfo.
По данному факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.
Также проверяется, действовал ли этот реабилитационный центр на законных основаниях на одной из вилл, расположенных в поселке Новханы Абшеронского района.
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