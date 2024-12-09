В Шамкире задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

На стационарном посту главного управления Государственной дорожной полиции в Шамкирском районе из-за неисправных световых приборов был остановлен автомобиль марки “Daewoo”, которым управлял Раван Ахмедов.

Об этом говорится в сообщении МВД.

Во время проверки документов возникли обоснованные подозрения, что водитель находится под воздействием наркотиков, и его пригласили пройти медицинское обследование. Однако, чтобы избежать ответственности, Р.Ахмедов вместе с пассажиром Тайфуном Наджафовым оказали неповиновение полиции, пытаясь создать напряжение, нанеся себе телесные повреждения.

В ходе медицинского обследования было установлено, что оба находились под воздействием наркотических веществ. Р.Ахмедов был передан в территориальные органы полиции, и в отношении него были приняты административные меры. Пассажир Т.Наджафов, у которого при себе были обнаружены наркотики, был арестован на 20 дней по решению суда.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь напоминает, что попытки уклониться от ответственности водителями, нарушившими закон, бесполезны и незаконны, и предупреждает, что против таких случаев будут применяться более строгие меры.