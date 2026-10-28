Погода на четверг: в Баку ожидается дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 29 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться тучами. В первой половине дня местами возможен моросящий дождь с перерывами. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных районах осадки могут носить кратковременный интенсивный характер. Возможны грозы и град, а в высокогорных районах - снег. Местами временами будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 17-20° тепла. В горных районах ночью ожидается 0-5°, днем - 5-9° тепла.