 Погода на четверг: в Баку ожидается дождь | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Погода на четверг: в Баку ожидается дождь

Феликс Вишневецкий14:00 - Сегодня
Погода на четверг: в Баку ожидается дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 29 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться тучами. В первой половине дня местами возможен моросящий дождь с перерывами. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных районах осадки могут носить кратковременный интенсивный характер. Возможны грозы и град, а в высокогорных районах - снег. Местами временами будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 17-20° тепла. В горных районах ночью ожидается 0-5°, днем - 5-9° тепла.

Поделиться:
288

Актуально

Мнение

Кризис ООН: Баку назвал формулу реабилитации международного права 

Политика

Рамиз Мехтиев исключен из числа действительных членов НАНА

Общество

В Азербайджане в следующем году вырастет прожиточный минимум

Общество

Погода на четверг: в Баку ожидается дождь

Общество

Минздрав прокомментировал объявления о платном донорстве яйцеклеток

В Азербайджане установят ограничения на подарки для должностных лиц

Предприниматель в Баку устроил скандал с полицейскими

В Азербайджане проведут мониторинг на птичий грипп - ФОТО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

В BakuBus приняли меры к водителю, отказавшемуся ехать дальше из-за конфликта с пассажиром - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане продлится дождливая погода: ожидаются ливни и град

Рамизу Мехтиеву вынесли приговор: всё имущество конфисковано в пользу государства

Семь дней без школы - 100 манатов штрафа? 1news.az разобрался

Последние новости

Минздрав прокомментировал объявления о платном донорстве яйцеклеток

Сегодня, 15:30

Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 50 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:18

В Армении наложили арест на имущество бывшего спикера парламента

Сегодня, 15:15

В Азербайджане установят ограничения на подарки для должностных лиц

Сегодня, 15:04

Предприниматель в Баку устроил скандал с полицейскими

Сегодня, 15:02

Рамиз Мехтиев исключен из числа действительных членов НАНА

Сегодня, 15:00

В Азербайджане проведут мониторинг на птичий грипп - ФОТО

Сегодня, 14:58

Завтра в Анкаре состоится заседание СМИД ОТГ

Сегодня, 14:40

В Хырдалане заменили ливневку, в которую провалилась машина - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:35

Официально подтверждено участие Азербайджана в «Евровидении-2027» - ФОТО

Сегодня, 14:30

Кризис ООН: Баку назвал формулу реабилитации международного права 

Сегодня, 14:13

Пашазаде: Достижения Азербайджана и его независимая политика беспокоят многих

Сегодня, 14:10

В Азербайджане в следующем году вырастет прожиточный минимум

Сегодня, 14:03

Погода на четверг: в Баку ожидается дождь

Сегодня, 14:00

«Реал» Мадрид принес официальные извинения китайскому народу за высказывание Мбаппе

Сегодня, 13:50

США предупредили страны Персидского залива, что могут провести в регионе «короткую, но интенсивную военную кампанию»

Сегодня, 13:40

Пьерлуиджи Коллина: В Баку создан великолепный спортивный комплекс

Сегодня, 13:37

Погибшая школьница в Баку ранее говорила одноклассникам о суицидальных мыслях - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:32

«Армения давно прекратила работу в ОДКБ»: Мирзоян — о заявлении Бордюжи

Сегодня, 13:30

На фоне подготовки TRIPP Армения создала комиссию по границе с Ираном

Сегодня, 13:27
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,Сегодня, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34