Бакметрополитен: Если увеличить число поездов, ситуация станет еще более напряженной - ВИДЕО

«С утра на линии метро никаких технических проблем нет».

Такую информацию предоставил пресс-секретарь ОАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, пишет Oxu.Az.

По информации АПА, сегодня поезд на линии «Дарнагюль» - «Ази Асланов» задержался на станциях «Иншаатчылар» и «Элмляр Академиясы» 6 и 3 минуты соответственно.

Б.Мамедов отметил, что уровень загруженности сегодня немного выше обычного.

«Регулирование потока вынужденно проводится у входов. На основных перегруженных станциях отправление поездов обеспечивается только после того, как будет подтверждена безопасность между дверями и платформой и что двери закрыты».

Также Мамедов пояснил, что проблема не связана с количеством поездов. Если увеличить их число, ситуация может только усугубиться, так как поезда будут скапливаться в тоннелях.