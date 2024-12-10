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Директору школы в Гяндже, где собирали деньги с родителей, объявлен выговор – ВИДЕО

Теймур Максутов13:00 - Сегодня
Директору школы в Гяндже, где собирали деньги с родителей, объявлен выговор – ВИДЕО

В Гяндже директору средней школы №1 имени Исмета Гаибова был объявлен строгий выговор за выявленные нарушения.

Об этом сообщает Региональное управление образования Гянджа-Дашкесан.

«В связи с аудиозаписью, распространенной в социальных сетях, о деятельности средней школы №1 имени Исмета Гаибова в Гяндже, Региональное управление образования Гянджа-Дашкесан провело расследование. В результате проверки были выявлены нарушения в работе учебного заведения. На основании этого директору школы был вынесен строгий выговор с последним предупреждением».

В сообщении также указано, что в учебных учреждениях недопустимо побуждение родителей к покупке дополнительных учебных материалов или сбор средств на различные пробные экзамены. Для обеспечения прозрачности и повышения качества образовательного процесса в школах систематически проводятся проверки.

Отметим, что инцидент вызвал общественный резонанс, так как в аудиозаписи обсуждались случаи сбора денег с родителей в этой школе.

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