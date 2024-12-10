Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с автомобильными номерами

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям по поводу государственных регистрационных знаков.

В обращении отмечается:

«Согласно законодательству, водитель обязан обеспечить чистоту государственных регистрационных знаков транспортного средства для их ясной видимости во время движения. Невыполнение этой обязанности считается нарушением правил эксплуатации автомобиля и влечет административную ответственность.

В последние дни, в связи с дождливой погодой, водители должны уделять особое внимание чистоте регистрационных знаков автомобилей. К сожалению, иногда встречаются водители, которые, злоупотребляя дождливой погодой, намеренно игнорируют чистоту регистрационных знаков или даже искусственно загрязняют их, что может привести к последствиям.

Уважаемые водители! Не забывайте, что, поддерживая чистоту регистрационных знаков наших транспортных средств, мы выполняем свою обязанность и способствуем повышению дисциплины на дорогах нашей страны», - отмечается в обращении.