Преступление и наказание: Водитель грубо нарушил ПДД и сразу же был остановлен сотрудником дорожной полиции – ВИДЕО

Интересный случай попал на камеру жителя Баку.

В социальных сетях распространился ролик, снятый в поселке Байыл Сабаильского района столицы. На камеру попал случай грубого нарушения правил дорожного движения со стороны одного водителя, который двигался по улице от Площади Государственного флага, а на месте разворота проехал поперек четырёхполосной дороги, чтобы въехать напрямую на улицу Гурбана Аббасова. Но еще через 50 метров его уже поджидал сотрудник дорожной полиции.

Таким образом, пытаясь сократить свой путь, водитель не просто грубо нарушил ПДД, но и создал опасную ситуацию на дороге, которая могла закончиться тяжелым ДТП.