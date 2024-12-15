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В Астраханской области зарегистрировано 19 азербайджанских компаний

First News Media11:35 - Сегодня
В Астраханской области зарегистрировано 19 азербайджанских компаний

В 2011 году между Астраханской областью Российской Федерации и правительством Азербайджана было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно сотрудничестве.

В этом году принята программа расширения взаимного сотрудничества между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой на 2024-2026 годы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на министра внешних связей Астраханской области Владимира Головкова, в настоящее время упомянутая программа реализуется.

Коснувшись торгово-экономических отношений, министр подчеркнул, что из Астраханской области в Азербайджан экспортируются в основном рыба и рыбопродукты, судостроительные материалы, соль, мебель, электроприборы. Из Азербайджана в Астраханскую область импортируются трубы различного назначения, фрукты и овощи, электрооборудование.

В течение 2023-2024 годов предприниматели Астраханской области подписали с соответствующими структурами Азербайджана 10 договоров на сумму 670 тысяч долларов. На основании этих соглашений в Азербайджан была поставлена продукция рыбного хозяйства и пищевой промышленности.

В Астраханской области зарегистрировано 19 компаний, принадлежащих Азербайджану. Эти компании работают в сферах оптовой торговли, транспорта, судостроения. Азербайджанские предприниматели, инвестирующие как на местах, так и в регион, тесно сотрудничают с действующим в Астрахани Азербайджанским бизнес-центром, где еще больше расширяют сферу своей деятельности за счет проведения различных выставок, встреч, форумов и других мероприятий.

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