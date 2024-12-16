Министр: Прогнозируемая для политических партий финансовая помощь увеличена на 20 процентов
По поручению Президента Ильхама Алиева, первоначально запланированные средства для выделения финансовой помощи политическим партиям увеличены на один миллион манатов или 20 процентов.
Об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе третьего чтения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год» в Милли Меджлисе.
Он отметил, что за счет оптимизации расходов на приобретение товаров и услуг в бюджетных организациях планируется высвобождение дополнительных средств на сумму 36 миллионов манатов и увеличение расходов по следующим направлениям:
- увеличить финансовое обеспечение Милли Меджлиса дополнительно на сумму 815 тысяч манатов;
- увеличить расходы на международную деятельность в государственном бюджете на 24 миллиона манатов, в том числе расходы на представление нашей страны на Всемирной выставке «ЭКСПО-2025», которая пройдет в японском городе Осака в 2025 году;
- выделить 10 миллионов манатов на финансирование расходов, связанных с продвижением экспортного и инвестиционного потенциала нашей страны.
Источник: АЗЕРТАДЖ