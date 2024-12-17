Помощник Президента: Транспортные коридоры повысили транзитные возможности Азербайджана

За последние 5 лет внешнеторговый оборот Азербайджана увеличился более чем в два раза и достиг 52 миллиардов долларов.

Об этом сказал помощник Президента, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов в ходе своего выступления на таможенном бизнес форуме 2024: Диалог.

Он отметил, что благодаря упрощению таможенных процедур и устранению бюрократических препятствий созданы более благоприятные возможности для местных и иностранных инвесторов. По его словам, транспортные коридоры повысили транзитные возможности Азербайджана и создали значительные возможности для субъектов предпринимательства: «В частности, время транзита грузов, перевозимых из Китая в Европу по Среднему коридору, сократилось до 8-10 дней».

Источник: АЗЕРТАДЖ