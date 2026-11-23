Шаги SOCAR по сдерживанию роста цен на бензин и дизельное топливо в Италии позволили снизить расходы итальянских граждан на топливо.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни на проходящем сегодня в Баку Азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

Он отметил, что в сложных международных условиях сотрудничество с Азербайджаном способствовало также решению вопросов, связанных с ценами на энергоносители.

«Мы расцениваем это решение не только с точки зрения экономической политики, но и как проявление дружбы между двумя странами. Италия никогда не забудет поддержку Азербайджана», – сказал Таяни.

Г.Агаев