В Азербайджане зафиксированы перебои в работе системы электронной регистрации медучреждений

Сегодня в Азербайджане зафиксированы перебои в работе системы электронной регистрации некоторых медицинских учреждений.

«19 декабря с утра в работе одного из интернет-провайдеров, обеспечивающих доступ к интернету по стране, произошёл технический сбой, из-за чего были зафиксированы перебои в работе системы электронной регистрации некоторых медицинских учреждений», - прояснили ситуацию 1news.az в TƏBİB.

Отмечается, что интернет-провайдер принимает меры для скорейшего устранения проблемы.