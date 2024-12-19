В Азербайджане зафиксированы перебои в работе системы электронной регистрации медучреждений
Сегодня в Азербайджане зафиксированы перебои в работе системы электронной регистрации некоторых медицинских учреждений.
«19 декабря с утра в работе одного из интернет-провайдеров, обеспечивающих доступ к интернету по стране, произошёл технический сбой, из-за чего были зафиксированы перебои в работе системы электронной регистрации некоторых медицинских учреждений», - прояснили ситуацию 1news.az в TƏBİB.
Отмечается, что интернет-провайдер принимает меры для скорейшего устранения проблемы.
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