Имущество Видади Зейналова на десятки миллионов манатов выставлено на аукцион

Имущество бывшего руководителя аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова выставлено на аукцион.

Как передает 1news.az со ссылкой на Musavat.com, общая стоимость имущества, предназначенного для продажи на аукционе, исчисляется десятками миллионов манатов.

Отмечается, что Видади Зейналов был задержан в ноябре 2015 года вместе с бывшим руководителем производственного объединения Бакинская телефонная связь Бейтуллой Гусейновым и другими лицами, после чего на их имущество был наложен арест. В обвинении указывалось, что В. Зейналов, злоупотребляя служебным положением и вступив в сговор с должностными лицами различных структур, входящих в состав министерства, присвоил денежные средства в размере 73 миллиона 590 тысяч манатов.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 и 308.2 Уголовного кодекса. В июле 2017 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Видади Зейналов был осужден на 13 лет лишения свободы. Позже решением Бакинского апелляционного суда срок наказания был сокращен до 4 лет. В 2019 году на основании решения Сабунчинского районного суда Видади Зейналов был освобожден. В период судебного следствия под арест попало в общей сложности 67 объектов недвижимости. Эти объекты общей стоимостью более 43 миллионов манатов были оформлены на имя самого Видади Зейналова, его детей, супруги, сестры и других близких родственников.

Представляем полный список данного имущества:

Наримановский район, улица Масуда Ализаде, нежилая площадь номер 138 и 140 (Зейналова Натаван Гюсу гызы) – стоимость 14 миллионов 445 тысяч;

Наримановский район, улица Академика М. Гашкая, квартира по адресу 110 (Зейналлы Парвиз Видади оглу) – стоимость 6 миллионов 944 тысячи;

Хатаинский район, улица Тельнова, дом 24, квартира 38 (Зейналлы Парвиз Видади оглу) – стоимость 125 тысяч;

Проспект Нобеля, квартал 1212, дом 15, квартира 260 (Сеидова (Зейналова) Амина Зейнал гызы) – стоимость 500 тысяч;

Ясамальский район, квартал 533, улица Гуткашынлы, блок 2, 3 этаж, квартира 33 (Керимов Фуад Гюсу оглу) – стоимость 148 тысяч;

Ясамальский район, квартал 533, улица Гуткашынлы, блок 2, 3 этаж, квартира 34 (Керимов Фуад Гюсу оглу) – стоимость 128 тысяч;

Ясамальский район, квартал 533, улица Исмаил бека Гуткашынлы, дом 85, квартира 44 (Нуриев Бахтияр Чингиз оглу) – стоимость 157 тысяч;

Ясамальский район, квартал 533, улица Исмаил бека Гуткашынлы, дом 85, квартира 45 (Нуриев Бахтияр Чингиз оглу) – стоимость 138 тысяч;

Ясамальский район, квартал 533, улица Исмаил бека Гуткашынлы, дом 85, квартира 46 (Нуриев Бахтияр Чингиз оглу) – стоимость 120 тысяч;

Ясамальский район, улица М. Фатали, квартира по адресу 107 общей площадью 40.5 квадратных метров (Джафарова (Зейnalova) Кямаля Зейнал гызы) – стоимость 60 тысяч;

Бинагадинский район, поселок Баладжары, улица Х. Малик-Асланова, нежилое здание по адресу 5C (Зейналова Лала Видади гызы) – стоимость 2 миллиона 45 тысяч;

Бинагадинский район, улица Аджами Нахчывани, дом 13C, квартира 143 (Зейналов Зейнал Видади оглу) – стоимость 110 тысяч;

Гарадагский район, поселок Сангачал, Главная улица, дом 25 (Зейналлы Зейнал Видади оглу) – стоимость 620 тысяч;

Гарадагский район, поселок Шангар, земельный участок площадью 15 га (Зейналлы Парвиз Видади оглу) – стоимость 135 тысяч 400 манатов;

Поселок Сангачал, Главная улица, дом 29, земельный участок площадью 0,0472 га и расположенный на нем частный жилой дом – стоимость 1 миллион 500 тысяч;

Сабаильский район, улица М. Мансура, дом 39, квартиры 13, 14, 15 – стоимость 300 тысяч;

Улица Истиглалият, дом, квартира 28 (Зейналова Шура Мухаммед гызы) – стоимость 92 тысячи;

Сабаильский район, улица Тельмана Багирова, дом 6, квартиры 4, 10, 2/6 (Зейналова Лала Видади гызы) – стоимость 349 тысяч;

Сабаильский район, улица М. Мансура, дом 59, квартира 10 (Зейналова Лала Видади гызы) – стоимость 51 тысяча;

Хатаинский район, Ходжалинский проспект, дом 24, квартира 40 (Зейналова Натаван Гюсу гызы) – стоимость 82 тысячи;

Наримановский район, улица Академика М. Гашкая, дом 11, 3a, квартиры 5, 6, 6A, 7, 8 и квартиры общей площадью 43.6 кв. м и 61 кв. м (Зейналлы Парвиз Видади оглу);

Наримановский район, улица Дж. Гаджибейли, дом 129b (Зейналлы Парвиз Видади оглу) – стоимость 1 миллион 900 тысяч;

Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, дом 68, квартира 33 (Сеидова (Зейналова) Амина Зейнал гызы) – стоимость 215 тысяч;

Наримановский район, проспект Ф. Х. Хойского, нежилое здание по адресу 132 (Сеидова (Зейналова) Амина Зейнал гызы) – стоимость 310 тысяч;

Наримановский район, улица А. М. Джума, дом 10, квартира 10 (Джафарова (Зейnalova) Кямаля Зейнал гызы) – стоимость не указана;

Насиминский район, улица Аббаса Саххата, дом 5A (Зейналов Зейнал Видади оглу) – стоимость 1 миллион 100 тысяч;

Насиминский район, улица Мир Джалала, дом 2A, квартира 98 (Зейналлы Парвиз Видади оглу) – стоимость 52 тысячи;

Насиминский район, улица Насиб бека Юсифбейли, дом 10B (Зейналлы Парвиз Видади оглу) – стоимость 1 миллион 100 тысяч;

Насиминский район, улица Пушкина, нежилое здание по адресу 16 (Зейналлы Парвиз Видади оглу) – стоимость 550 тысяч манатов;

Насиминский район, улица 28 Мая, дом 54, квартиры 17, 17a, 19, 15 и часть квартиры 14 (Сеидова (Зейналова) Амина Зейнал гызы) – стоимость 250 тысяч;

Насиминский район, улица Бакиханова, дом 31, квартира 2 (Сеидова (Зейналова) Амина Зейнал гызы) – стоимость 510 тысяч;

Улица Джавадхана, частный жилой дом номер 80 (Зейналова Шура Мухаммед гызы) – стоимость 1 миллион 400 тысяч;

Сураханский район, северо-западная часть поселка Говсан, земельный участок площадью 0,02 га (Зейналов Вахид Зейнал оглы) – 3 тысячи;

Хазарский район, поселок Мардакян, улица Джафара Рамзи, дом 48a, 48b (Зейналова Натаван Гюсу гызы) – стоимость 223 тысячи;

Наримановский район, улица М. Араза, дом 56a, квартира 33 (Зейналова Шура Мухаммед гызы) – стоимость 95 тысяч;

Наримановский район, улица М. Араза, дом 56a, земельный участок площадью 6 соток (Зейналова Шура Мухаммед гызы) – стоимость 1 миллион 344 тысячи.

В ходе следствия также выяснилось, что Видади Зейналов приватизировал земельные участки, принадлежащие министерству. Решением суда на данные объекты недвижимости также был наложен арест.

Хазарский район, дачный массив Дюбенди, 4-я Северная улица, земельный участок площадью 0,2782 га на дачном участке 32F (Зейналлы Парвиз Видади оглы) – стоимость 95 тысяч;

Хазарский район, поселок Тюркан, дачный участок номер 16 садоводческого товарищества Центра почтовых перевозок (Джафарова (Зейnalova) Кямаля Зейнал гызы) – стоимость 19 тысяч 700 манатов;

Хазарский район, поселок Мардакян, улица Асланова, дом 8 (Джафарова (Зейnalova) Кямаля Зейнал гызы) – стоимость 180 тысяч;

Габалинский район, село Бум, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,90 га (Зейналлы Зейнал Видади оглу) – стоимость 111 тысяч 500 манатов;

Габалинский район, село Бум, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 1,16 га (Зейналлы Зейнал Видади оглу) – стоимость 144 тысячи;

Габалинский район, село Бум, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,69 га (Зейналлы Зейнал Видади оглу) – стоимость 54 тысячи;

Габалинский район, село Бум, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,53 га (Зейналлы Зейнал Видади оглу) – стоимость 66 тысяч манатов;

Габалинский район, село Бум, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,90 га (Зейналлы Зейнал Видади оглу) – стоимость 115 тысяч;

Габалинский район, село Гамарван, частный жилой дом, расположенный на земельном участке площадью 0,15 га (Зейналов Парвиз Видади оглу) – стоимость 72 тысячи манатов;

Евлахский район, село Ковяр, земельный участок площадью 0,33 га (Зейналова Шура Мухаммед гызы) – стоимость 34 тысячи 600 манатов;

Евлахский район, село Ковяр, земельный участок площадью 3,6494 га (на праве общей совместной собственности с членами семьи) (Зейналов Вахид Зейнал оглу) – стоимость 4 тысячи 100 манатов;

Евлахский район, село Ковяр, земельный участок площадью 0,26 га (Мамедова Адиля Зейнал гызы) – стоимость 34 тысячи 900 манатов;

Евлахский район, село Ковяр, земельный участок площадью 3,0741 га (Мамедова Адиля Зейнал гызы) – стоимость 3 тысячи 500 манатов;

Исмайыллинский район, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 1,5632 га (Зейналов Зейнал Видади оглу) – стоимость 17 тысяч 110 манатов;

Исмайыллинский район, село Тирджан, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,83 га (Зейналлы Парвиз Видади оглу) – стоимость 177 тысяч 222 маната;

Исмайыллинский район, село Тирджан, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,29 га (Зейналлы Парвиз Видади оглу) – стоимость 32 тысячи 417 манатов;

Исмайыллинский район, село Тирджан, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,52 га (Зейналлы Парвиз Видади оглу) – стоимость 57 тысяч 673 маната;

Исмайыллинский район, село Тирджан, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,17 га (Зейналлы Парвиз Видади оглу) – стоимость 18 тысяч 876 манатов;

Исмайыллинский район, село Тирджан, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,86 га (Зейналлы Парвиз Видади оглу) – стоимость 95 тысяч 695 манатов;

Исмайыллинский район, село Тирджан, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,18 га (Зейналлы Парвиз Видади оглу) – стоимость 19 тысяч 965 манатов;

Исмайыллинский район, село Тирджан, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 2,01 га (Зейналлы Парвиз Видади оглу) – стоимость 22 тысячи 63 маната;

Лянкаранский район, село Саглакюча, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,2282 га (Зейналов Зейнал Видади оглу) – стоимость 57 тысяч 293 маната;

Лянкаранский район, село Саглакюча, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 3,9185 га (Зейналов Зейнал Видади оглу) – стоимость 53 тысячи 96 манатов;

Лянкаранский район, село Саглакюча, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,3222 га (Зейналов Зейнал Видади оглу) – стоимость 142 тысячи 842 маната;

Лянкаранский район, село Саглакюча, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,0662 га (Зейналов Зейнал Видади оглу) – стоимость 28 тысяч 349 манатов;

Лянкаранский район, село Саглакюча, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,93 га (Зейналов Зейнал Видади оглу) – стоимость 376 тысяч 77 манатов;

Лянкаранский район, село Саглакюча, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 1,4247 га (Зейналов Зейнал Видади оглу) – стоимость 21 тысяч 877 манатов;

Сабирабадский район, село Джавад, земельный участок площадью 13,5 га (Зейналов Зейнал Видади оглу) – стоимость 27 тысяч манатов;

Шамахинский район, село Мельхем, предприятие как трудовой комплекс (Зейналова Лала Видади гызы) – стоимость 1 миллион 927 тысяч манатов;

Шамахинский район, село Мельхем, земельный участок площадью 0,12 га (Зейналова Натаван Гюсу гызы) – стоимость 24 тысячи.

Арестованное имущество было оценено в 43 миллиона 489 тысяч 537 манатов. При этом реальная рыночная стоимость превышает эту сумму в 2 раза.