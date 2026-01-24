 В Баку задержан мужчина, выдававший себя за сотрудника газовой службы | 1news.az | Новости
В Баку задержан мужчина, выдававший себя за сотрудника газовой службы

First News Media12:00 - Сегодня
В Баку задержан мужчина, выдававший себя за сотрудника газовой службы

В полицию поступила информация о том, что в Хазарском районе Баку неизвестный человек, представляясь сотрудником газовой службы, обходил дома граждан и, ссылаясь на якобы неисправную работу газовых счётчиков, под предлогом их замены незаконно получал денежные средства.

Об этом 1news.az сообщили в МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Хазарского районного управления полиции, по подозрению в совершении мошеннических действий был задержан Агаев Юсиф Мардан оглы.

В настоящее время по факту его противоправных действий проводится расследование. Полиция также обращается к гражданам, которые могли пострадать от незаконных действий Ю.Агаева, с просьбой сообщить об этом в правоохранительные органы.

