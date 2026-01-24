 Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с гололедицей на дорогах | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с гололедицей на дорогах

First News Media11:00 - Сегодня
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с гололедицей на дорогах

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана предупредило водителей о возможном гололеде на дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление, несмотря на относительную стабилизацию погодных условий, последствия снегопадов последних дней сохраняются.

Особенно высока вероятность образования гололеда в горных и предгорных районах, а также в утренние и вечерние часы на открытых, продуваемых ветром участках, на спусках и подъемах, на мостах.

С учетом ожидаемого увеличения интенсивности движения на автомагистралях в выходные дни дорожная полиция просит водителей не забывать о вероятности обледенения дорог, не выезжать на технически неисправных и не оснащенных по сезону автомобилях, по возможности планировать поездки на светлое время суток. Физическим и юридическим лицам, занимающимся пассажирскими перевозками, рекомендовано отдавать предпочтение более безопасным маршрутам движения.

Поделиться:
109

Актуально

Политика

Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева

Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с гололедицей на дорогах

Общество

Стали известны дата и место аукциона по продаже конфискованного имущества Салима ...

Общество

На границе с Ираном предотвращена попытка контрабанды наркотиков с ...

Общество

В Азербайджане за сутки раскрыто 81 преступление

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с гололедицей на дорогах

В Хырдалане из магазина украли товаров на 7 тыс. манатов

Стали известны дата и место аукциона по продаже конфискованного имущества Салима Муслимова и Вильяма Гаджиева

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В эти дни в Баку ожидается до 3 градусов мороза

Дожди и снег — ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

«Я в аду»: Нигяр Кочарли обвинила Liv Bona Dea в жестоком обращении

Последние новости

В Азербайджане за сутки раскрыто 81 преступление

Сегодня, 11:10

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с гололедицей на дорогах

Сегодня, 11:00

В Хырдалане из магазина украли товаров на 7 тыс. манатов

Сегодня, 10:42

Иран предупредил США о последствиях в случае атаки на Республику

Сегодня, 10:33

США заговорили о возможном отделении Альберты от Канады

Сегодня, 10:25

Стали известны дата и место аукциона по продаже конфискованного имущества Салима Муслимова и Вильяма Гаджиева

Сегодня, 10:12

В результате оползня в Индонезии погибли семь человек, свыше 80 пропали без вести

Сегодня, 09:52

Зеленский заявил о договоренности с Трампом по поставкам ракет к Patriot

Сегодня, 09:37

На границе с Ираном предотвращена попытка контрабанды наркотиков с использованием беспилотника - ФОТО

Сегодня, 09:28

В Турции произошло сильное землетрясение

Сегодня, 09:20

Вице-президент США посетит Азербайджан

Сегодня, 09:13

Нидерланды не примут участие в Совете мира

Сегодня, 09:00

Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева

Сегодня, 08:53

Госкомитет: Ночевавшие на улице в Товузе мать с 11-летним ребенком госпитализированы

Сегодня, 00:27

Фидан: Совет мира пока занимается проблемой сектора Газа

Сегодня, 00:17

Вице-спикер парламента Грузии: Кавказ формируется как единое экономическое пространство

23 / 01 / 2026, 23:50

Звезда сериала «Kızılcık şerbeti» покинул проект из-за употребления запрещенных веществ

23 / 01 / 2026, 23:38

СМИ: Переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся 24 января

23 / 01 / 2026, 23:18

Зеленский: В Абу-Даби обсуждаются параметры завершения войны

23 / 01 / 2026, 23:05

В Стамбуле завершилось второе заседание Балканской платформы мира

23 / 01 / 2026, 22:55
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00