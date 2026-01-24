Германия отказалась участвовать в Совете мира

Германия не намерена участвовать в Совете мира президента США Дональда Трампа в его нынешнем виде.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По словам Мерца, он уже несколько недель назад говорил Трампу, что готов присоединиться к Совету мира, если тот, как первоначально планировалось, контролировал бы соблюдение мирных договоренностей в секторе Газа.

Однако в том виде, в каком Трамп сейчас планирует этот орган, «мы не можем принять хотя бы уже одни только структуры управления, в том числе по причинам конституционного права Германии», пояснил глава правительства ФРГ.

В то же время Германия, по словам Фридриха Мерца, готова опробовать и новые формы сотрудничества с США, «если речь идкт о поиске новых форматов», которые приблизят мир в различных регионах — не только в секторе Газа и на Ближнем Востоке, но и в Украине.

Источник: РИА Новости