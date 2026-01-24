 Территориальный вопрос остается самым сложным на переговорах по Украине | 1news.az | Новости
Территориальный вопрос остается самым сложным на переговорах по Украине

First News Media13:40 - Сегодня
Территориальный вопрос по-прежнему остается наиболее сложным на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби, для России важен вывод ВСУ из Донбасса.

Об этом сообщил источник ТАСС.

"Этот вопрос остается самым сложным, - сказал собеседник. - Для России важен вывод ВСУ из Донбасса, для этого рассматриваются различные параметры безопасности".

23 января в Абу-Даби состоялся первый день трехсторонних консультаций по безопасности. На 24 января запланировано продолжение встречи. В столице ОАЭ сохраняется спокойная обстановка, меры безопасности не усилены.

Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находится секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

