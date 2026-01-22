 В известном ресторане на проспекте Азадлыг произошла массовая драка - ФОТО | 1news.az | Новости
В известном ресторане на проспекте Азадлыг произошла массовая драка - ФОТО

First News Media18:15 - Сегодня
В известном ресторане на проспекте Азадлыг произошла массовая драка - ФОТО

В ресторане «Hollywood» на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе произошла массовая драка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Qafqazinfo», инцидент произошёл 18 января на дне рождения продюсера Кянана Мамедова, известного близкими отношениями с представителями шоу-бизнеса.

В ходе застолья неизвестные избили тиктокера по имени Адель, в результате чего он получил увечья. По информации издания, конфликтным участником драки был бизнесмен Билал Ализаде и его окружение. Имя Ализаде ранее фигурировало в различных скандалах, а Бинагадинское РУП уже несколько раз проводило в отношении него мероприятия из-за драк в ресторанах.

Билал Ализаде известен как владелец сети ресторанов «Star Baku», «Burju Baku», «Show Baku», «Badra Baku» и «Tempo Club».

По предварительным данным, конфликт начался из-за спора: Ализаде вручил одной из гостей золотое украшение, после чего к нему подошёл Адель, и между ними началась словесная перебранка, переросшая в драку. Тиктокеру нанесли удары блогер Умид Керимбейли и мужчина по имени Рашад, сидевшие за столом Ализаде.

Администрация ресторана, принадлежащего известному предпринимателю Шарурлу Исфендияру, вызвала на место сотрудников полиции.

На фото тиктокер Адель (Нуреддин Бабаев)

На фото Билал Ализаде

На фото Кенан Мамедов

В известном ресторане на проспекте Азадлыг произошла массовая драка - ФОТО

