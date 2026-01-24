 США пригласили 34 страны на саммит по обороне | 1news.az | Новости
В мире

США пригласили 34 страны на саммит по обороне

First News Media11:50 - Сегодня
В Вашингтоне 11 февраля состоится встреча высокопоставленных военачальников из 34 стран, которые обсудят вопросы обороны и борьбы с наркоторговцами в Западном полушарии.

Возглавит саммит председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, пишет Bloomberg.

«Министры обороны и старшие военные представители из 34 стран встретятся, чтобы выработать общее понимание общих приоритетов в области безопасности и укрепить региональное сотрудничество», — цитирует агентство заявление Минобороны США.

Уточняется, что участники встречи обсудят важность сотрудничества в вопросе противодействия преступным и террористическим организациям, а также внешним силам, «подрывающим безопасность и стабильность США».

Пентагон ранее подготовил новую оборонную стратегию, в которой указывается, что приоритетами США станут сдерживание Китая и защита своей территории. В документе указано, что Европа по-прежнему играет важную роль, однако ее доля в мировой экономике сокращается.

При этом КНР в документе не обозначена как угроза, в отличие от России. Пентагон называет Китай второй по могуществу страной после Соединенных Штатов и отмечает рост влияния Пекина.

