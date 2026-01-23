 Конфликт Нигяр Кочарли с Liv Bona Dea переходит в юридическую плоскость | 1news.az | Новости
Конфликт Нигяр Кочарли с Liv Bona Dea переходит в юридическую плоскость

Фаига Мамедова12:50 - Сегодня
Конфликт Нигяр Кочарли с Liv Bona Dea переходит в юридическую плоскость

На днях генеральный директор и владелица сети книжных магазинов и издательства «Али и Нино», а также основатель Национальной книжной премии Азербайджана Нигяр Кочарли опубликовала на своих страницах в социальных сетях пост, в котором рассказала о пережитом, по её словам, тяжёлом опыте в клинике Liv Bona Dea.

Речь идёт о событиях 14 января, когда предпринимательница обратилась в медицинское учреждение для проведения плановой открытой гинекологической операции.

Тогда же редакции удалось получить комментарий самой клиники. В Liv Bona Dea заявили, что не согласны с выдвинутыми обвинениями, подчеркнув, что с сожалением относятся к подобным жалобам. При этом в клинике отметили, что здоровье пациента и его благополучная выписка являются для них высшим приоритетом. Также было заявлено, что в случае перевода претензий в правовую плоскость медицинское учреждение готово предоставить все необходимые медицинские документы, а также записи с камер видеонаблюдения с соблюдением конфиденциальности пациентов.

Позднее супруг предпринимательницы, Шахбаз Худуоглу, также выступил с публикацией, в которой рассказал о собственных переживаниях, ожидании и неопределённости, с которыми, по его словам, он столкнулся в день операции супруги. Он отметил, что как член семьи не получал своевременной, полной и достоверной информации о её состоянии, причинах задержки операции и необходимости проведения дополнительных медицинских манипуляций.

Сегодня Нигяр Кочарли опубликовала новый пост, в котором поблагодарила всех, кто поддерживал её в этот период, и впервые подробно затронула юридическую сторону вопроса.

«Друзья, я бесконечно благодарна вам за поддержку, любовь и ваши молитвы в эти дни. Моё самое большое желание сейчас - поскорее восстановиться, вернуться к любимой работе и проводить больше времени с семьёй», - написала она.

По словам предпринимательницы, со стороны LIV Bona Dea Hospital на её жалобу не только не последовало адекватного ответа, но, напротив, её обвинили в распространении лжи и клеветы. Она утверждает, что на неё оказывалось давление с целью удаления публикации.

«Моё требование было предельно простым: получить качественное обслуживание за те средства, которые я заплатила. У меня не было цели добиться чьего-то увольнения или наказания. Я лишь хотела получить внятные ответы на вопросы: почему была задержана анестезия? Почему медицинский персонал обращался со мной грубо? В чём причина такого безразличного отношения к пациенту?» - задаётся вопросом Нигяр Кочарли.

Она также отмечает, что вместо разъяснений и извинений клиника, по её мнению, выбрала путь обвинений.

«Такой подход вызывает у меня дополнительные подозрения: что же на самом деле происходило внутри в течение тех шести часов, которые они так усердно пытаются скрыть?» - пишет предпринимательница.

В завершение публикации Нигяр Кочарли подчёркивает, что намерена добиваться ответов уже в правовом поле.

«На строительство роскошных госпиталей тратятся миллионы, но при этом к пациентам проявляется полное равнодушие. Близким не предоставляют никакой информации о состоянии больного, ничего не объясняют и не извиняются за допущенные ошибки. Я расцениваю подобное отношение клиники как открытое неуважение к себе и намерена решать этот вопрос уже в юридической плоскости», - заявила она.

Остаётся открытым вопрос, сможет ли известная предпринимательница получить ответы на свои вопросы и каким образом будет развиваться данное дело в дальнейшем.

Редакция продолжит следить за развитием событий и обновит материал по мере поступления дополнительной информации.

