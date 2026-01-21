Погода на четверг: В Баку температура воздуха опустится ниже нуля

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 22 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3°C мороза, днём - 5-8 °C тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм рт. ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет 80–85 %, днём - 55-65 %.

Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. В отдельных местах местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7 °C мороза, днём - 4-7 °C тепла; в горах ночью 5-10 °C мороза, в высокогорных районах – 17-22 °C мороза, днём – 2-6 °C мороза.

На дорогах возможна гололедица.