Зеленский: Россия ночью запустила по Украине более 370 дронов и 21 ракету - ФОТО

Россия в ночь на 24 января атаковала Украину 375 ударными дронами и 21 ракетой различных типов.

Силам ПВО удалось сбить большинство целей.

Об этом сообщается на Telegram-канале Президента Украины Володимира Зеленского.

"Ночью Россия массированно атаковала наши регионы - выпустила более 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под ударами Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина", - сообщил Зеленский.

В Харькове, по его словам, россияне повредили роддом, общежитие, где жили переселенцы, медицинский колледж и жилые дома.

По состоянию на данный момент известно о десятках раненых, среди них есть ребенок. В столице и регионе главной мишенью для российских ВС были объекты энергоснабжения.