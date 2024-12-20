Европейский инвестиционный банк выделил первый кредит государственному сектору Азербайджана - ФОТО

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) впервые предоставил кредит Азербайджану для поддержки развития цифровой инфраструктуры в государственном секторе.

Кредит в размере 43 миллионов евро будет направлен на финансирование строительства двух новых центров обработки ООО AzInTelecom, функционирующего при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Цель проекта — расширение и повышение доступности облачных услуг, предоставляемых государственной компанией.

20 декабря в административном офисе ООО AzInTelecom состоялась официальная церемония подписания кредитного соглашения.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червиньска выразила удовлетворение по поводу первой кредитной поддержки со стороны ЕИБ государственному сектору Азербайджана.

Она отметила: «Улучшение доступа к информации и содействие устойчивой цифровой трансформации являются одними из ключевых приоритетов Европейского инвестиционного банка. Эти инвестиции, направленные на инновации и прозрачность, не только модернизируют государственное управление, но и будут способствовать устойчивому экономическому росту и социальному процветанию».

Со стороны Азербайджана контракт подписал Эльхан Азизов, исполняющий обязанности председателя Правления ООО AzInTelecom.

Он подчеркнул, что данный проект внесет значительный вклад в цифровую трансформацию страны: «С реализацией данного проекта облачные сервисы станут более доступными как для малых, так и для крупных организаций. Это окажет положительное влияние на развитие цифровой экосистемы в Азербайджане. Хотелось бы также подчеркнуть, что оба Дата-центра, запланированные к строительству в Абшеронском и Гаджигабульском районах, будут построены с использованием «зеленых» технологий».

Следует отметить, что эта инициатива соответствует Экономическому и инвестиционному плану Восточного партнерства Европейского союза, а также стратегии Global Gateway. Она также подчеркивает стремление ЕС способствовать устойчивому развитию и цифровой трансформации в регионе.

ООО AzInTelecom является крупнейшим провайдером облачных услуг в Азербайджане и первой организацией на Южном Кавказе, получившей международно признанный сертификат TIER 3 для центров обработки данных.

В настоящее время компания предоставляет облачные услуги более чем 200 организациям государственного и частного секторов через свои центры обработки данных, расположенные в Баку и Евлахе.

На правах рекламы