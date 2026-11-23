Отношения между Азербайджаном и Италией строятся на прочном политическом диалоге и стратегическом партнерстве.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на проходящем в Баку Азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

По его словам, между двумя странами в 2014 и 2020 годах были подписаны две декларации о стратегическом партнерстве.

«Постоянные контакты Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом и премьер-министром Италии играют важную роль в укреплении наших отношений. Визиты Президента Италии Серджо Маттареллы в прошлом году и председателя Совета министров Джорджи Мелони в мае этого года открыли новую страницу в нашем экономическом сотрудничестве», — отметил министр.

Гафар Агаев