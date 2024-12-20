Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине вблизи условной границы с Арменией

Военнослужащий Азербайджанской армии подорвался на мине в направлении условной границы с Арменией.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, 20 декабря около 12:00 военнослужащий Салманов Зияд Ильгар оглу при выполнении служебно-боевого задания, попав на противопехотную мину на Садаракском (Нахчыванской Автономной Республики) направлении условной границы Азербайджана с Арменией, получил увечья.

После оказания ему первичной медицинской помощи раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военное медучреждение, его жизни ничего не угрожает.

В связи с произошедшим проводится расследование.