В Азербайджане обеспечение лекарствами для амбулаторного лечения будет покрываться ОМС

Обеспечение лекарствами для амбулаторного лечения будет покрываться обязательным медицинским страхованием.

Это отражено в поправках к законам "Об охране здоровья населения" и "О медицинском страховании", подписанных Президентом Ильхамом Алиевым.

В законе отражены такие вопросы, как условия компенсации амбулаторных лекарственных средств по обязательному медицинскому страхованию, определение амбулаторных лекарственных средств по пакету услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования, обеспечение амбулаторных лекарственных средств за счет фонда обязательного медицинского страхования.

При амбулаторном лечении граждане будут получать лекарства через медицинское страхование, и будет обеспечено предоставление качественной и доступной медицинской помощи населению, что является одной из основных целей обязательного медицинского страхования.

Источник: Trend