Жители Майотты - Макрону: «В отставку! В отставку!»

Жители пострадавшего от урагана французского департамента Майотта в Индийском океане потребовали от президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации телеканала, Макрон посетил остров после урагана, который прошел по территории 14 декабря. Скорость ветра достигала 55 м/с. В результате удара стихии пострадали 1,4 тысячи человек. Наиболее сильно пострадали жители коммуны Мамудзу. Местные сообщили Макрону, что им не хватает буквально всего.

«В отставку! В отставку! Воды, воды, воды!» — скандировали собравшиеся.

Тропический циклон «Шидо», обрушившийся на французский заморский регион Майотта, стал наиболее мощным за последние девяносто лет.

Сообщалось, что власти Майотты ввели строгий локдаун для населения на фоне объявления максимального уровня погодной угрозы из-за циклона.

Источник: Газета.ру