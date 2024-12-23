В рамках проекта «Великое возвращение» медицинский осмотр прошли 6561 житель.

Об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года и планам на 2025 год.

Он отметил, что на основании списка, представленного Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, за 2022-2024 годы были проведены медицинские осмотры для 6561 жителя.

Также было отмечено, что с января 2024 года по сегодняшний день медицинский осмотр прошли 819 семей, что составляет 3100 человек.