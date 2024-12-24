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Silk Way AFEZCO и FF Construction подписали соглашение о совместном строительстве Silk Way Cargo Village

First News Media17:30 - Сегодня
Silk Way AFEZCO и FF Construction подписали соглашение о совместном строительстве Silk Way Cargo Village

Компания Silk Way Alat Free Economic Zone (SW AFEZCO) вступила в новый этап своего развития, подписав значимое соглашение с FF Construction о проектировании Silk Way Cargo Village, расположенного в Свободной экономической зоне Алят (AFEZ).

Соглашение включает проектирование, инженерные работы и строительство трех ключевых объектов, которые станут основой для грузовой деревни Silk Way Cargo Village: центр управления воздушным движением, терминал для бизнес-авиации и пожарная станция.

Центр управления воздушным движением с целью обеспечения контроля воздушного передвижения и безопасности полетов будет оснащен передовыми радиолокационными и коммуникационными системами, а также энергоэффективной и устойчивой инфраструктурой.

Терминал для бизнес-авиации предоставит первоклассные услуги для частных авиаперевозок, включая выделенные таможенные зоны, VIP-залы и прямой доступ к перрону, задавая новый стандарт для бизнес-авиации в регионе. В свою очередь, пожарная станция обеспечит быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации с использованием передового оборудования и транспортных средств, а также таких устойчивых решений, как системы переработки воды, соответствующие экологическим целям.

Данные объекты будут сконструированы в соответствии с международными стандартами экологически устойчивой инфраструктуры. Техническая поддержка со стороны Международной организации гражданской авиации (ICAO) будет способствовать прогрессу в получении сертификата «Зеленый аэропорт», а сотрудничество с местными регулирующими органами обеспечит максимальную эффективность и гибкость для будущего развития аэропорта.

«Данное Соглашение является важным шагом на пути к созданию логистического хаба мирового уровня в Азербайджане, - отметил исполнительный директор SW AFEZCO Джавад Дбила. - Сотрудничество с FF Construction отражает нашу приверженность предоставлению инновационных, эффективных и устойчивых решений в сфере авиации и логистики».

Директор FF Construction Аяз Солтанов отметил: «Для нас большая честь сотрудничать с SW AFEZCO в работе над таким трансформационным проектом. Наш опыт в реализации сложных инфраструктурных проектов гарантирует, что эти объекты установят новые стандарты качества и устойчивости, усиливая логистическую экосистему Азербайджана».

Срок завершения проекта намечен на 2026 год, что дополнительно укрепит региональные связи и станет вкладом в устойчивый экономический рост.

Silk Way Alat Free Economic Zone

Компания Silk Way Alat Free Economic Zone (SW AFEZCO) – это одно из подразделений Silk Way Group, занимающееся развитием устойчивой авиационной и логистической инфраструктуры в Свободной экономической зоне Алят (АСЭЗ). Компания была создана для управления такими трансформационными проектами, как зеленый аэропорт и грузовой логистический центр. SW AFEZCO интегрирует передовые устойчивые технологии и инновационные логистические решения, чтобы закрепить за Азербайджаном статус ведущего транзитного узла. Инициативы компании соответствуют национальным и международным стандартам, способствуя экономическому росту и экологической ответственности.

FF Construction

Основанная в 2008 году в Баку, компания FF Construction является одним из ведущих строительных предприятий страны, специализирующихся на фасадном строительстве, инженерных системах и внутренней отделке. Осуществляя деятельность в Азербайджане, Турции, Катаре, Украине, Узбекистане и других странах, компания известна отличным качеством работы и признанными на международном уровне проектами. Поддерживаемая командой высококвалифицированных инженеров, FF Construction предоставляет инновационные и качественные решения клиентам по всему миру.

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