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АЖД запускает ночные рейсы по маршруту Баку-Балакен-Баку

First News Media22:00 - Сегодня
АЖД запускает ночные рейсы по маршруту Баку-Балакен-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) открывает ночные рейсы с восстановлением маршрута Баку-Балакен-Баку.

Как сообщили в АЖД, с 3 января спальные вагоны ежедневно будут курсировать из Баку в Балакен каждый день в 23:50, а с 4 января в 22:10 из Балакена в Баку. Посадку и высадку пассажиров обеспечат станции Шеки, Загатала, Гах и Балакен на маршруте, а также четыре промежуточные остановки.

Дополнительную информацию о расписании поездов и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), в мобильном приложении ADY Mobile, а также Контакт-центре 1822, который обеспечивает круглосуточное обслуживание.

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