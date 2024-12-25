Дядя пассажира разбившегося в Актау самолета узнал племянника живым на видео

Дядя одного из пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолета Икбал Байрамов заявил РИА Новости, что узнал своего племянника живым на видео в соцсетях с места авиакатастрофы.

Сейчас мужчина находится в аэропорту Грозного, где должен был приземлиться борт. Племянник летел к нему в гости впервые. Со слов Байрамова, последний раз 21-летний парень выходил на связь рано утром, сообщал, что готовится к вылету.

«Мне только что фотку отправили, видео отправили - он жив и здоров, на ногах ходит. У него все отлично», - заявил собеседник агентства, уточнив, что его племянник ходит на видео на месте авиакатастрофы, он одет в черный костюм.

Байрамов добавил, что пока не понимает, что предпринять. «Куда ехать, куда обратиться - не знаю. Куда мне ехать» В Казахстан ехать» Как с ним встретиться? Этого не знаю», - сказал Байрамов.

Напомним, что самолет Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, совершил аварийную посадку в 3-х километрах от города Актау.

На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. Выжили 32 человека.