Вице-премьер Казахстана сообщил о гибели 38 человек при крушении самолета AZAL

В результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана, глава госкомиссии по расследованию причин ЧП Канат Бозумбаев.

"Ситуация не очень хорошая, 38 погибших", - сказал Бозумбаев на встрече с представителями азербайджанской делегации в Актау.

Он уточнил, что в целях идентификации тел будут назначены соответствующие экспертизы.

Бозумбаев заверил представителей азербайджанской делегации, что все необходимые медикаменты для лечения пострадавших имеются, дополнительно из Астаны направлен борт санавиации с лучшими врачами.

Источник: Интерфакс