В Минздраве Казахстана рассказали о состоянии пострадавших

Министерство здравоохранения Казахстана отмечает, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

«Из 29 пострадавших в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта в Актау, 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок», - говорится в сообщении, передает агентство Kazinform.

По данным ведомства, на раннее утро 26 декабря, 11 пациентов находились в отделении реанимации, 13 - в отделении травматологии, 2 - в отделении нейрохирургии, 1 – в отделении хирургии.

«Двое пациентов в крайне тяжелом состоянии, 11 в тяжелом состоянии, 14 – средней степени тяжести, 2 пациента без жалоб, в удовлетворительном состоянии. Восемь из 11 пациентов находятся на аппарате ИВЛ+медикаментозная седация, тоники. При поступлении всем пострадавщим проведены необходимые виды обследования, после стабилизации состоянии госпитализированы по профилям, - сообщает пресс-служба.

Министерство здравоохранения отмечает, что врачи принимают все возможные меры для стабилизации состояния тяжелых пациентов, больница в достаточной мере обеспечена лекарствами, оборудованием.

В Минздраве добавили, что дополнительные данные о состоянии пострадавших и ходе их лечения будут предоставляться по мере обновления информации.

Ранее стало известно, что девять пострадавших в авиакатастрофе россиян отправили из Актау в Москву.

Также идентифицирована одна из пострадавших в авиакатастрофе.