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Embraer отвергает версию о системных неполадках в самолете AZAL

First News Media12:38 - Сегодня
Embraer отвергает версию о системных неполадках в самолете AZAL

Бразильский авиастроительный консорциум Embraer, сделал официальное заявление после авиакатастрофы в Актау.

Производитель самолета, компания Embraer заявила о готовности оказать содействие компетентным органам. Однако компания со всей ответственностью заявила, что на борту именно этого самолета не было выявлено дефектов, препятствующих полетам, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление консорциума.

В компании «глубоко опечалены» произошедшим с самолетом Embraer 190.

«Наши мысли и искренние соболезнования обращены к семьям, друзьям, коллегам и близким, затронутым этим инцидентом. Мы внимательно следим за развитием ситуации и полностью привержены поддержке соответствующих органов», - говорится в заявлении.

25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. По предварительной информации, выжили 32 человека. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева создана Государственная комиссия для расследования причин крушения самолета под председательством премьер-министра Али Асадова.

26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

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